Lo sceicco italiano d'America

VALENTINO, una leggenda anche oggi con il passaggio in AI è sempre immagine di massa e icona figurata nonostante il muto il suo cinema parla ancora. Irrequietezza, immigrazione, e miseria: ricerca del bello (nonostante la crisi sociale e il Proibizionismo) oltre il frivolo sentimentalismo hollywoodiano anni Venti. Prima del mito fu TAXI DANCER per signore, accompagnatore ai balli e ai party. Da immigrato italiano partì discriminato, fu ricco sfondato, costantemente indebitato (non solo per amore...). Al suo funerale (due cerimonie tra New York e Los Angeles), 100 anni fa esatti, c'erano 100mila persone (soprattutto donne) per un fenomeno d'isteria popolare e consumistica che aprì la svolta americana a partire dal cinema. Tra matrimoni, convivenze, e “donne in nero” del mistero anche da morto marketing e business segnarono il destino di RODOLFO: l'immagine si fa corpo e permane nella sua fisicità attraverso il cinematografo e la memoria. Il gesto muto e teatrale, l'inquadratura accattivante fotografica in movimento, anticipano l'era digitale e la manipolazione artificiale, sublimandola. Divismo e potere erotico maschile moderno nascono lì.







