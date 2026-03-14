Lo Scenario di Bellezza a "Fondamenta Zero"

Vizi e pregiudizi (li chiamano ancora stereotipi...) della odierna società messi a nudo con ironia fra trucchetti e trabocchetti per far pensare il pubblico in sala con un libretto consegnato a ogni spettatore. Dialettica della decostruzione del copione che l'attrice-regista Claudia Manuelli ha scritto per due interpreti (l'uomo è Aron Tewelde): linguaggio e ridefinizione dei ruoli pubblici e privati. Il progetto di “Fondamenta Zero” si basa su dispositivi di scena elementari e mezzi artigianali (forma zero, appunto). Lo smottamento della coscienza si muove comunque nel campo della morale e della finzione: in commedia, ridendoci su.







