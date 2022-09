Lo "Scenario" in solitudine sul palco

Il festival bolognese, che ospiterà EMMA DANTE già vincitrice del Premio Scenario 2001, è un “ascensore artistico” per le nuove forze del teatro italiano come TEATRODISTINTO per sperimentare linguaggi (e avere contributi e spazi produttivi come il Teatro Metastasio) da parte di teatranti esordienti e per chi fa ricerca creativa e didattica su infanzia e adolescenza. SOLITARIUM è una storia amorosa sul pianerottolo di casa. Due amanti dirimpettai si scoprono pian piano avvicinandosi e s'innamorano per diventare un tutt'uno... Sguardi, suoni e movimenti senza parole. La tenerezza gentile si esprime in modo semplice per rispetto (si ha timore di mostrarsi all'altro) avvolge lo spettatore che in 50 minuti s'immedesima nel tempo dell'amore. La scenografia lentamente si adegua alla drammaturgia, crescendo... Danza, musica e immagine: la solitudine è destinata magicamente a scomparire secondo i dettami del Teatrodistinto.