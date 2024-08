Lo scettro dell'Impero del Sole

Lo scettro di Carlotta è uno scrigno d'oro con all'interno un cartiglio che lo rende perpetuo: è la testimonianza dell'Impero austriaco su cui non tramontava mai i sole. Un oggetto a 22 carati con fregi e fogliame, lungo 32 cm x 6, tempestato di rubini, diamanti e smeraldi. Iniziali regali e corona imperiale aurea con perle preziose il tutto in una custodia artistica. Simbolo di bellezza e di potere molto femminile per questo ancora più originale testimonia la regalità dell'imperatrice Carlotta moglie di Massimiliano d'Asburgo. Apparteneva alla Regina del Messico nata Coburgo Gotha che rimasta vedova e lasciò il suo patrimonio al fratello Leopoldo II del Belgio.