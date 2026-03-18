Lo scoiattolo suicida: Alberici da Cattelan

BIDIBIBO... BÙ! è un simil titolo tratto dall'opera, quasi omonima e in parte analoga nei contenuti, di Maurizio Cattelan in un interno squallido e giallastro anni 50 in cui uno scoiattolo si è appena suicidato con un colpo in testa: muffa e stoviglie sporche dell'immaginario di Alberici. L'autore teatrale noto per il suo corso di EDUCAZIONE CINICA sul web racconta di un giovane impiegato dal posto fisso in azienda prestigiosa messo lentamente ai margini del lavoro e della vita... Il fratello artista cerca di raccontarlo per aiutarlo: tra vergogna, mobbing, e licenziamenti. Una spirale persecutoria inenarrabile anche musicale. Compare, così, una madre-manager equivoche (sono due in una): vita reale e spettacolo su cos'è la cultura aziendale.







