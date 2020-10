TEATRO EMILIA ROMAGNA lo spettacolo dell'ELFO torna imolese 10 volte Riapre il Teatro Stignani di Imola con i suoi 250 posti propone10 repliche anche pomeridiane da oggi dello spettacolo “LO STRANO CASO DEL CANE UCCISO A MEZZANOTTE” del Teatro dell'Elfo

LO STRANO CASO... è la riduzione teatrale londinese riscritta da Simon Stephens e riadattata in Italia da Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani (gli autori puntano tutto sulla qualità della scrittura e sui personaggi intagliati nel copione in una polifonia attoriale) tratta dal successo editoriale di Mark Haddon. Il testo in forma “gialla” racconta le peripezie di una adolescente ASPERGER in un'indagine molto speciale sulla morte di un cane. Christopher ha un disturbo dello spettro autistico e fatica... con la gente. Indizi e vizi oltre alle sue ossessioni ( non ama il giallo e il marrone non riconosce le espressioni del viso altrui e odia gli spostamenti) le mosse vengono minuziosamente annotate su un libro-diario. Chi ha ucciso l'animale della vicina? E i coinquilini chi sono e come si muovono? Tra leggerezza e “meschinerie” varie scoverà il colpevole e anche molto altro. Repliche dello spettacolo dal 2018 con un cast di attori degni del Teatro dell'Elfo, che non deludono, mai.

fz



