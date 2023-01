Lo spettacolo disegnato a "bestioline" per bambini

Il teatro a disegni di GEK TESSARO è un LIBERO ZOO di bestioline delle meraviglie che ballano e cantano. “Il mondo selvaggio è sempre un viaggio” nella letteratura per l'infanzia dell'illustratore, comico teatrale, per piccini e genitori che si sentono bambini... spettacolo disegnato in performance da sogno. Tavole, luci e schizzi colorati, sulla lavagna per acquarelli da palcoscenico. Testi e narrazioni tratte dalle pubblicazioni in un librone diffuso in sala che avvolge tutti in tante gigantesche pagine dentro la storia. Basta liberare gli animali dalla prigionia perché nello zoo sono tristi e non parlano ma sul palco urlano e cantano con i giocattoli. Dentro GEK, dovete sapere, c'è un bambino tessuto, anzi TESSARO...