DISCOGRAFIA D'AUTORE "Lo Stato Sociale" a pezzi... Il gruppo bolognese anche quest'anno a Sanremo propone 5 dischi solisti in 5 settimane a 10 anni dalla fondazione della band

25 canzoni del collettivo artistico per 5 diverse teste in 20 minuti d'ascolto a EP. “Noi, personalmente noi” le tracce in miniLP formato EP firmati Albi, Bebo, Carota, Checco e Lodo. Progetto performativo essenzialmente creativo dello STATO SOCIALE a un decennio dalla fondazione, lo hanno scomposto... dopo il successo sanremese del 2018 con il brano “UNA VITA IN VACANZA”. Smembrare il tutto nel singolo paesagggio musicale per poi riunirne "l'essenza sociale" sotto lo stesso ARTWORK di Mirko Campioni: dedicato al frontman pesarese del CAMILLAS Mirko Bertuccioli morto di covid in primavera.

