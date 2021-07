FERRARA EVENTI Lo "Stivalaccio" di Arlecchino in commedia ARLECCHINO FURIOSO stasera a Copparo di Ferrara torna la Commedia dell'Arte della Compagnia Stivalaccio Teatro in collaborazione con lo Stabile del Veneto

Stivalaccio torna in piazza finiti i guai e le sospensioni forzate, in giro per tutto lo Stivale, dopo Francia e Spagna, per tornare a recitare la Commedia dell'Arte veneziana in lingua mondana. Ripartono maschere, pantomima e travestimenti con l'Arlecchino rosso, al telefono rosso la chiamata infuocata del pubblico... Arlecchino furioso in amore non solo per gelosia in tante lingue e maschere non senza i dialetti veneti, da Vicenza a Venezia, Stivalaccio Teatro per la regia di Marco Zoppello dallo stabile alla compagnia di giro torna la tradizione delle maschere carnevalesche goldoniane settecentesche. Musiche di scena per la fisarmonica di Veronica Canale. Tutto si adatta al canovaccio perché da lì sempre si riparte... innamoramenti veri tra Leandro e Isabella, finti amorazzi con la servetta Romanella che s'infuria comunque per gelosia e l'infedeltà. Arlecchino torna alle radici della commedia con la mimica e la voce, personaggio sempre più animalesco, trova filo da torcere nella cameriera tutto pepe, cuore tenero e testa fina... alla fine ci si rovina.

fz



