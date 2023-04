ARTE DI STRADA TORINO Lo street artist 2.0 L'artista multimediale torinese senza volto che si fa chiamare "Andrea Villa" presenta addirittura un documentario nella sua città opera digitale che immediatamente diventa virale sul web e nei social

Non si chiama di certo “Villa” e tantomeno vuole essere appellato il “Banksy torinese”: si qualifica dopo 10 anni di attività clandestina uno STREET ARTIST 2.0. Lui sistema finte pubblicità “aggressive” e altrettanto “ingannevoli” negli spazi pubblicitari pubblici e privati dicendo provocatoriamente a tutti, “QUESTO SPAZIO PUÓ ESSERE IL TUO”. Anche noi ci 'appropriamo' delle sue opere e del suo film per mostrare in tv chi è. Si rivela come un fustigatore del poster-fake che lotta (con lo stesso pane...) contro bufale e maldicenze giornalistiche utilizzando la satira che galleggia tra diffamazione e ingiuria. Andrea Villa esiste solo per il potere delle immagini che 'scrollano' sullo smartphone conta il digitale che dalla strada si fissa su INSTAGRAM, ed è subito like!?

