UDIENZA CAPITANI REGGENTI Lo "Studio AG" chiude e dona allo Stato 752 manifesti realizzati in mezzo secolo Il Segretario Belluzzi si impegna nella realizzazione di una mostra. Giorgio Casadei: "Quando siamo partiti eravamo capelloni rivoluzionari". Riccardo Faetanini: "Oggi i giovani usano troppo il mouse e poco la matita".

Dai primi anni '70 lo Studio AG ha accompagnato, con le grafiche e le campagne pubblicitarie e di comunicazione, l'evoluzione del costume e della società sammarinese. I due fondatori, Riccardo Faetanini e Giorgio Casadei, dopo mezzo secolo di attività, hanno deciso di chiudere i battenti, lasciando però un'eredità culturale all'intero paese. 752 manifesti, creati per il settore privato e pubblico, che hanno impresso un segno nella storiografia e nell'immagine contemporanea della nostra Repubblica. Una selezione verrà esposta in una mostra che il Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi si è impegnato a realizzare durante l'Udienza dei Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli. I Capi di Stato hanno espresso gratitudine e riconoscenza, ai due visionari e innovatori soci dello studio grafico, per l'importante lascito documentale.

Giorgio Casadei, socio fondatore “Studio AG”: “Quando siamo partiti eravamo due giovani capelloni un po' rivoluzionari. Dovevamo necessariamente entrare nel mondo del lavoro”.

Riccardo Faetanini, socio fondatore “Studio AG”: “L'avvento del computer ha rivoluzionato il lavoro e noi ce lo siamo dovuti reinventare. Passare dagli esecutivi a mano al computer - che non si sapeva quale potenzialità potesse avere - è stato uno choc. Credo che invece oggi i ragazzi hanno un problema opposto: usano troppo il mouse e poco la matita”.

