SPETTACOLI REGIONE Lo stupro di Wonder Woman Lo spettacolo 'politico' di Latella-Berlini sulla violenza sessuale con 4 attrici-amazzoni in scena alla Cavallerizza dei TEATRI di Reggio Emilia e sabato 1 febbraio a San Lazzaro di Savena bolognese

La storia è la cronaca sul palco nudo di uno stupro vero avvenuto ad Ancona su una ragazza peruviana considerata troppo mascolina per subirlo (la chiamavano Vichingo!): assoluzione in appello dei coetanei coinvolti (ribaltata in Cassazione), sentenza di 3 giudici donne. Viene alla mente LO STUPRO denunciato pubblicamente in teatro da Franca Rame: WONDER WOMAN ante litteram (un senso di rivolta vitale perché politico).

