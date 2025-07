Lo "Zio Tom" a Piacenza è Uncle Lucius

Una “Session americana” condensata in un gruppo statunitense, UNCLE LUCIUS, partito dai club e locali off di Boston oltre 20 anni fa ma fortemente radicati nella loro tradizione d'origine. Il southern in mix con il blues e il roots texano identificabili con la zona di Austin. Gran ballate rock come una tazza di tè corretto con il Blue Corn whisky (fatto col mais blu) o il vino fruttato del folk agreste che sa della Texan Gulf Coast. Ci piace pensare che lo ZIO LUCIO sia, però, il mitico frontman KEVIN GALLOWAY (voce e chitarra) della band 'aperta' che non disdegna il contributo di altri stili e musicisti anche nostrani durante il tour. Strumenti acustici ed elettrici evocano atmosfere del south Texas che possiamo considerare americane per il seguito che la Session ha negli States. Le sfumature psichedeliche anni 70 impreziosiscono la tradizione popolare anni 50 e 60 rendendo la Lucius band una formazione BLUGRASS (il country d'origine irlandese) in storie universali.