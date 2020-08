Lo Zoo di Gek è teatro fatto a mano

Disegna e anima dal vivo i sogni dei bambini che sono sempre stati i suoi. GEK TESSARO è un inventore di storie e filastrocche che si animano direttamente dalla sua testa e vanno dritte dritte al cuore dei piccini. Sono fatti di inchiostro, acquarelli, gessi e lavagne che s'illuminano come al cine. Lo ZOO fantasmagorico è un mondo libero di animali tutti uguali e tutti diversi che si rispettano a vicenda (LIBERTÀ/ MONDO SELVAGGIO/ È SEMPRE IN VIAGGIO). Il teatro disegnato inventa anche le scene ed è rigorosamente artigianale, fatto a mano. Analogico per nulla digitale di un'arte senza tempo, che non ha eguale...

