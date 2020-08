FESTIVAL DEI BAMBINI PARMA Lo Zoo di Gek è teatro fatto a mano Incontri fantastici del “Festival per piccoli spettatori” stasera alle 21 al Parco della Musica di PARMA ESTATE 2020 l'illustratore GEK TESSARO porta in scena il suo teatro disegnato in LIBERO ZOO

Disegna e anima dal vivo i sogni dei bambini che sono sempre stati i suoi. GEK TESSARO è un inventore di storie e filastrocche che si animano direttamente dalla sua testa e vanno dritte dritte al cuore dei piccini. Sono fatti di inchiostro, acquarelli, gessi e lavagne che s'illuminano come al cine. Lo ZOO fantasmagorico è un mondo libero di animali tutti uguali e tutti diversi che si rispettano a vicenda (LIBERTÀ/ MONDO SELVAGGIO/ È SEMPRE IN VIAGGIO). Il teatro disegnato inventa anche le scene ed è rigorosamente artigianale, fatto a mano. Analogico per nulla digitale di un'arte senza tempo, che non ha eguale...

