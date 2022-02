Locandina spettacolo tra i manifesti funebri: Pennacchi "A San Marino sono molto atteso"

Alla vigilia dello spettacolo "Pojana e i suoi fratelli", simpatico tweet del protagonista. Andrea Pennacchi, infatti, non si è perso d'animo alla scoperta della locandina del suo spettacolo affissa nello spazio riservato ai manifesti funebri. "A San Marino sono molto atteso", poche parole, ma tanta tanta ironia per il teatrista che porta sul palcoscenico la figura del Pojana; che nasce dalla necessità di raccontare le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva.

A San Marino sono molto atteso. pic.twitter.com/prS6DyVyHN — andrea pennacchi (@Pennacchiiiii) February 24, 2022

Tanto di cappello e un invito a non mancare sabato sera al Teatro Titano per incontrarlo di persona, non solo su locandina.