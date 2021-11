EMILIA ROMAGNA CREATIVA Location da 'brivido' al Tecnopolo La Regione Emilia-Romagna sostiene la coproduzione italo-olandese del thriller culturale DARK MATTER di Stefano Odoardi sull'origine dell'universo girato nel modenese sul Santerno a Imola e a Predappio

Coinvolti in DARK MATTER il Tecnopolo di Modena e Reggio e il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell'università oltre al Laboratorio “Ciclope” di Predappio. Dal fiume Santerno (Molino del Duca e Ponte Alidosi antica struttura a “schiena d'asino”) comune di Castel del Rio sopra Imola le troupe (circa 40 persone) si sono spostate alle gallerie dell'altro Tecnopolo di Forlì-Cesena dove ambientare la parte 'tecnologica' della storia gialla a tinte nere in un paesaggio autunnale tipico dell'Appennino emiliano tra Bologna e Modena e romagnolo tra Cesena e Forlì. Storia del fisico astronomico Antonio che studia la materia oscura in particelle subatomiche sconosciute che avvolgono i pianeti e la nostra vita... Quando Elena, donna del mistero, rapisce il figlio undicenne Thomas, la 'ricerca' entra nel campo del cuore ma sfrutta la ragione. Ciò che è sconosciuto non sempre spaventa a volte ci libera...

