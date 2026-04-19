Locomix: la comica Maria Teresa Deligio vince tutti i premi dell'edizione 2026

Ha sbaragliato tutti, portando a casa l'intera rosa di premi al Locomix 2026 Maria Teresa Deligio: comica pugliese che ha conquistato il pubblico del Concordia di Borgo Maggiore con la caricatura di Rosa Ricci, da Mare Fuori. Deligio vince il Premio del pubblico, della critica ed è vincitrice assoluta di un'edizione coinvolgente. Una serata all'insegna del buon umore, tra battute, sketch, prese in giro ironiche e divertimento.

All'evento hanno partecipato i Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva. Ad accompagnare i comici la musica del trio Jazz Up the Night. Tra le gag, c'è spazio anche per i giornalisti del TG San Marino, interpretati dai Bromance, e per un ospite speciale, direttamente dal San Marino Song Contest e dallo Eurovision: Boy George. Stretto il legame tra l'evento - organizzato dall'associazione Locomotiva - e il territorio.

Durante la serata anche una lotteria il cui ricavato è andato totalmente a San Marino for the Children.







