Locomix: sabato sera la finale al Concordia

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo) ed Ettore Mularoni (Associazione Culturale Locomotiva)

Una serata tra grandi risate e nuovi talenti. È tutto pronto per la finale di Locomix, al teatro Concordia di Borgo Maggiore. Durante la serata i 6 finalisti si esibiranno e saranno votati sia dal pubblico che da una giuria. Tema di questa 18° edizione “La notte di Oscar”, dedicata quindi al monde del cinema. Durante l’evento si potrà anche contribuire alla raccolta fondi a favore dell’Associazione San Marino for the Children.

"Sono diventati maggiorenni, un motivo in più per andare a vedere come si comporteranno i nostri comici - afferma Federico Pedini Amati, Segretario di Stato Turismo - è uno spettacolo bellissimo, fatto di comicità, quindi io invito tutti sabato sera, 3 maggio ore 21:00 al Teatro Concordia di Borgo Maggiore".

Edizione ricca e stimolante con tanti stili comici differenti e ospiti d'eccezione come Virgigno, direttamente da Zelig, insieme alle divertenti incursioni del duo Marco Tamagnini e Gianni Bardi. Presenteranno lo spettacolo Ettore Mularoni, Marina Tamagnini e Mauro Granaroli dell’Associazione Culturale Locomotiva.

