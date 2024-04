EMILIA SPETTACOLI "Loot" il bottino di Orton 'rubato' da Marina Massironi IL MALLOPPO di Joe Orton per la regia di Francesco Saponaro prodotto da La Pirandelliana al Teatro Duse di Bologna

Tutto comincia dal funerale dell'anziana signora McLeavy. Durante le esequie domestiche la perfida infermiera Fay (Marina Massironi) avverte il vedovo di essere lei l'erede della morta da sposare subito... Il figlio Hal con l'amichetto delle pompe funebri svuota la bara dal corpo della madre imbalsamata in un armadio per riempirla col MALLOPPO frutto di una rapina. L'ispettore di Scotland Yard, Truscott, travestito da impiegato comunale indagherà cercando un tornaconto personale inguaiando di proposito l'ingenuo vedovo-marito-padre signor McLeavy. La dark comedy è una pièce amara e farsesca sulla borghesia benpensante non solo anni 60: “un incubo freudiano” sui morti ancora vivi...

