MUSICA Loredana Bertè: "Contenta di essermi messa in gioco, pazza di voi"

Erano in tanti a sperare in una vittoria di Loredana Bertè al contest "Una voce per San Marino". La cantante di "Pazza" manda quindi una lettera ai fan "dispiaciuti" quanto lei per il secondo posto. "Probabilmente - ironizza - nella giuria c’era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia". "Sono contenta di essermi messa in gioco - prosegue - e vi ringrazio per l’amore incondizionato che mi date ogni giorno. Pazza di voi".

