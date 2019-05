Lorenzo de' Medici, scritto da Gazo e prodotto dalla RAI, in Villa a San Marino

Al Salotto di Villa Manzoni Michele Gazo ha presentato il romanzo tratto dalla fiction RAI sui MEDICI. L'autore e creativo pubblicitario è un appassionato di narrativa del passato e cavalleresca. Il romanziere varesino ha già scritto libri storici su ROMA antica e la MILANO dei Celti. Per la prima volta a San Marino ha raccontato davanti a cittadini e ospiti il suo”LORENZO IL MAGNIFICO” edito da Mondadori. Erede del nonno Cosimo e cultore del bello ha trasformato, in pieno RINASCIMENTO, la percezione della sua FIRENZE nel mondo. La trama va da Santa Croce alla Congiura dei Pazzi in una rete di intrighi. Il testo ha dato vita alla sceneggiatura della seconda stagione medìcea vista da milioni di telespettatori sulle reti della Radiotelevisione Italiana. Tra letteratura e fiction un altro appuntamento sammarinese di richiamo per lettori e appassionati giunti in Villa di Ente Cassa Faetano anche da fuori confine.

fz