MUSICA VISUALE Lorenzo Vol.1 in villa IL CORPO UMANO Volume 1 di Jovanotti contiene tracce ambientate a Villa Borghese tra le sculture barocche e neoclassiche di Bernini e Canova

La Galleria di Porta Pinciana è nella splendida villa secentesca del mecenate cardinale Scipione Borghese nipote del “Pontefice Massimo” Paolo V. Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti figlio di un dipendente vaticano ci ha vissuto sin da piccolo immerso nella bellezza nei Musei Vaticani e da poco ha esposto opere creative alla mostra EN ROUTE della Biblioteca Apostolica. Una mela per “Le foglie di te” richiama il pomo del Canova in mano a Paolina Borghese nella sala che la ricorda. Dettagliata, staccata, sezionata come un corpo umano, appunto. “Innamorati e liberi” è ambientata intorno al candore della sagoma scolpita da Bernini nel rapimento di Proserpina: una chitarra e palloncini rossi colorano in musica il pallore dell'amore.

