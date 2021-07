Lotte di gladiatori e coreografie di bandiere: così si è conclusa Historica

Alcune immagini dalla Cava dei Balestrieri

Si è conclusa ieri sera alla Cava dei Balestrieri Historica, la rievocazione multiepoca che, per tutto il fine settimana, ha trasformato il centro di San Marino in un palcoscenico a cielo aperto. Folto il pubblico che ha assistito allo spettacolo finale: un viaggio di poche ore per passare dai combattimenti dei gladiatori romani alle dame e ai balestrieri del Medioevo, fino alla performance conclusiva "Libertas". Un'esibizione sospesa tra cielo e terra in cui acrobati e sbandieratori hanno stupito gli spettatori con coreografie mozzafiato.