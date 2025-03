Love Poems: al Teatro Titano incantano le coreografie della MM Contemporary Dance Company

L'amore nelle sue diverse forme diventa l'armonia del matrimonio tra danza ed espressione musicale. “Love poems”, in scena al Teatro Titano con la MM Contemporary Dance Company. Le coreografie di Mauro Bigonzetti e Michele Merola danno vita a un viaggio tra le emozioni, alla scoperta delle sfaccettature di questo sentimento universale. Da un brano all'altro la danza diventa tutt'uno con la musica: protagonisti il gesto, la plasticità e il movimento. Per la rassegna San Marino Teatro la compagnia diretta da Merola, una delle eccellenze della danza contemporanea in Italia, porta sul palco sammarinese un repertorio innovativo e di impatto. Tre coreografie uniche compongono la serata: Duetto Inoffensivo su musiche di Rossini, Gershwin suite_Estratti e Vivaldi Umane Passioni.