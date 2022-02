MUSICA LRDL: “Ci candidiamo all'Esc per San Marino”. E il Titano schizza in tendenza su Twitter Nel video l'audio sul gruppo Telegram

Sale l'attesa per l'Eurovision e per l'annuncio, previsto domani per mezzogiorno, dei 9 Big che competeranno alla finalissima di “Una voce per San Marino” di sabato 19 febbraio 2022. Intanto, Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista, con un vocale nel gruppo Telegram che raggruppa i fan, fa un annuncio particolare: "Stiamo veramente e seriamente pensando di candidarci all’Eurovision Song Contest a San Marino. Dai, sì. Penso che lo faremo". Quasi certamente una boutade, visto proprio il concorso canoro organizzato da San Marino, ma che ha fatto schizzare la Repubblica del Titano in tendenza su Twitter. Ma anche il segno che di un'attenzione sempre crescente per la partecipazione di San Marino all'Esc di Torino. Peraltro il duo era già salito sul Titano, nel 2016, quando ha partecipato al gran finale della sesta edizione di Artistincasa - festival di microspettacoli di Montegiardino.

Nel video il vocale di Dario Mangiaracina (LRDL)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: