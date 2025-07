Luca Ruco presenta il suo ultimo disco: Radio San Marino lo trasmetterà per prima “Let it Find You” uscirà ad agosto. Il deejay, che vive da tempo sul Titano, torna a produrre musica dopo anni di pausa. “Non abbiamo creato qualcosa di solo discotecaro ma di più radiofonico e internazionale"

Dopo un disco di platino per il Remix di “Generale” di De Gregori, una ventina di inediti e una cover con Mario Biondi, Montecarlo Five e Fargetta, Luca Ruco torna a sfornare musica dopo 13 anni di silenzio. Il suo ultimo singolo “Let it Find You” uscirà ad agosto.

A San Marino è conosciuto per il suo lavoro nel mondo dei Tour Operator, ma nasce come Deejay e il primo amore – come si dice – non si scorda mai. “La musica non l'ho mai abbandonata – precisa - anche se gli impegni con le altre società mi danno molto da fare. Diciamo che per un attimo l'ho accantonata cercando però di non perdere il ritmo. Alla fine io vivo per la musica quindi non potevo far altro che rifare un pezzo. Ho una bella discografia, abbiamo fatto anche cose importanti che sono andate all'estero, quindi, mi sono chiesto: perché non ripartire? Con un altro amico produttore eravamo in vacanza e abbiamo deciso di fare un nuovo disco”.

Sarà Radio San Marino a trasmetterlo in anteprima: chissà se gli porterà fortuna partire proprio dal paese che lo ospita. Quanto al ritmo, “questa volta – spiega - non abbiamo creato qualcosa di solo discotecaro ma di più radiofonico, più internazionale. Abbiamo deciso insieme i suoni, le melodie, e abbiamo dato vita ad una creatura che oggi ci dà molta soddisfazione. È un disco molto orecchiabile, molto melodico e poi ha comunque un testo importante perché parla di un uomo che cerca continuamente di trovare la sua donna quindi c'è anche un aspetto romantico”.

Parla di te? “Più o meno. Parla un po' della mia vita”.



