RASSEGNA CORIANO RN LUCa & TINo : LUCCHETTINO, cabaclown alla CorTe “Notti di Mezza Estate” a Coriano davanti al castello malatestiano le clownerie da oscar del LUCCHETTINO SHOW stasera alle 21.30 uno spettacolo comico, magico e coinvolgente, per tutti

Lo/li decliniamo in latino: LUCA (Regina che vive e lavora a San Marino) et TINO (Fimiani marchigiano d'adozione), LUCCHETINOOOOOO... Classic, trucchi, giochi e tante gag, in un ventennio d'amore stralunato per lo spettacolo. Figli della tradizione italiana della commedia e dell'arte circensi conosciuti (e premiati con l'Oscar della Magia - Mandrake D'Or de Paris) a livello internazionale. Spettacolanti e fantasisti noti in tutto il mondo per i loro scatch surreali e caricaturali. Questi nostri due geni (tras)formatisi alla corte di Arturo Brachetti (che li definisce: “raffinati e sanguigni”) sono maestri del cabaret giocolieri del palcoscenico, 'rotonodo', alla Zelig Circus.

