EVENTI TOSCANA Lucca: il cosplay, tra "gaming" e steampunk Ecco cosa c'è da sapere per il prossimo LUCCA COMICS 2021 sarà anche “gaming” e in presenza accessibile per distretti cittadini con il solo biglietto e la prenotazione dal 28 ottobre al primo novembre

Archiviata la versione covid-free “ChanGes 2020”, andata anche in RAI e online su piattaforme e social, torna LUCCA COMICS & GAMES. Versione in città dal vivo con eventi, incontri e appuntamenti, in una edizione della speranza che dovrebbe portare l'organizzazione fuori dal tunnel. La più importante e longeva manifestazione italiana del “COMICS” ha fatto scuola a Rimini e a San Marino. La cosiddetta “Nona arte” del gaming affianca cosplayer e steampunk coinvolgendo circa 20mila persone al giorno in spazi rinnovati diversi dai padiglioni temporanei.

Area conferenza e zone attrezzate per i bambini saranno contingentate e controllate. I luoghi del “Lucca” nuovamente in pieno centro, tra Palazzo Ducale e Palazzetto dello Sport, in una città comunque aperta al turismo. Un modello che non disdegna lo streaming e la partnership con la RAI, progetto biennale utile alle altre realtà nostrane che stanno crescendo per pubblico e interesse come dimostrato ampliamento dal SAN MARINO COMICS 2021. Il rapporto diretto con il pubblico e gli individui rimane fondamentale per tutti gli eventi del genere.

fz

