"Luce" nel mare con "Nour" di Zaccaro-Bartòlo

Sergio Castellitto

Nour è un nome arabo al femminile d'origine persiana che significa luce. Una voce di fantasia che nel concreto ha la faccia di una ragazzina arrivata a Lampedusa nel cuore del buon dottore di condotta Bartòlo con le onde del mare... Pellicola di Zaccaro tratta dal bel libro - testimonianza “LACRIME E SALE” racconta un viaggio amaro della speranza che per una volta ha un lieto fine nel presente, oggi, adesso: le sorti di una persona vista da un medico che non rinuncia a lottare anche come uomo.

Interviste con: MAURIZIO ZACCARO Regista, LYNDA MRESY Attrice, PIETRO BARTOLO Medico-Scrittore