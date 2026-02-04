TV LIVE ·
Lucia Mascino recita col "Sen(n)o di poi

“DUSE - racconti: storie di donne” la rassegna teatrale porta a Bologna e in Emilia-Romagna lo spettacolo IL SEN(N)O tratto dall'inglese Monica Dolan per la regia di Serena Sinigaglia protagonista assoluta LUCIA MASCINO

di Francesco Zingrillo
4 feb 2026
IL SEN(N)O
IL SEN(N)O

Intanto il titolo tradotto (Monica Capuani) in modo accattivante ed efficace giocando con le parole BREAST (seno) e BEAST (bestia) che in italiano suonano in SENO E SENNO: incipit del monologo “Il Sen(n)o”, appunto. Colpa e responsabilità (ragione e giustificazione). Una psicoterapeuta tormentata dalla vicenda di una madre che ha permesso alla figlia preadolescente di rifarsi il seno finendo in tribunale. Un racconto inventato per una vicenda verosimile ai giorni nostri nell'era del marketing la manipolazione del corpo passa sul web e tramite social anche sulla pelle dei bambini. Modelli per l'infanzia dove non si gioca più con le bambole o con i tacchi della madre ma con il proprio io, ego ferito dagli adulti.




