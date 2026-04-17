“Lucio c’è”, a Domagnano il racconto inedito di Lucio Dalla

Un viaggio tra musica, amicizia e memoria per raccontare uno dei grandi protagonisti della canzone italiana. Questa sera, venerdì 17 aprile alle 20.45, la Sala Montelupo di Domagnano ospita la presentazione del libro “Lucio c’è. La vita e la musica di Lucio Dalla”, scritto da Marcello Balestra, storico collaboratore dell’artista bolognese.

Nel corso della serata, Balestra – che ha condiviso oltre trent’anni di vita e lavoro con Lucio Dalla – dialogherà con lo speaker di Radio San Marino Mirco Zani, ripercorrendo non solo la carriera musicale, ma anche il lato umano e meno conosciuto del cantautore. Il libro propone infatti uno sguardo intimo, fatto di aneddoti, incontri e momenti vissuti dietro le quinte.

Ad arricchire l’appuntamento sarà la musica dal vivo con Stefano Fucili, che interpreterà alcune delle canzoni più celebri di Dalla. L'vento è organizzato da Centro Sociale S. Andrea di Serravalle, Circolo Don Elviro di Domagnano, San Marino Performance, in collaborazione con Periodico Diocesano "Montefeltro" e con il Patrocinio della Giunta di Castello di Domagnano.







