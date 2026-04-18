MUSICA E PAROLE "Lucio c'è": Marcello Balestra racconta l'amico Lucio Dalla Presentazione del libro a Domagnano su iniziativa di Centro Sociale S. Andrea, Circolo Don Elviro, San Marino Performance, il Montefeltro e con il Patrocinio della Giunta di Castello di Domagnano

La vita e la musica di Lucio Dalla protagoniste, alla sala Montelupo di Domagnano, attraverso le parole e il libro di un amico: Marcello Balestra.

La voce e la chitarra di Stefano Fucili trasferiscono, in parole e musica, la potenza artistica di Lucio Dalla in una serata dove si intrecciano storie di amicizia, in dialogo con Mirco Zani, speaker bolognese di Radio San Marino. Al centro è proprio l'amicizia di Lucio e Marcello Balestra, suo storico collaboratore, che nel libro "LUCIO C'È. LA VITA E LA MUSICA DI LUCIO DALLA”, racconta risvolti, anche inediti, di un musicista che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana. Le varie anime di Lucio.

"Diciamo che tutti con Lucio e tutti ce l'hanno in casa, ce l'hanno dentro. La testimonianza - osserva Balestra - parte dal bisogno di portare a casa delle persone quella piccola parte che non hanno incontrato, che era delle persone che vivevano con lui e che possono quindi aggiungere a tutto quello che gli dà già, perché lui cioè è già delle persone, già della gente, quindi tanto valeva aggiungere semplicemente un elemento, forse un colore, un calore che è quello della sua persona quotidiana".

Mirco Zani gli chiede un regalo che gli ha fatto e che dice "è mio", lo porto nel cuore, sarà sempre con me. "Ma non vorrei mai che fosse solo mio, - risponde Balestra - però ho capito che questo testimoniare un Lucio persona sta diventando una missione e quindi probabilmente è un regalo che mi ha fatto quello di riconoscermi quella volta come un potenziale narratore di quello che non non si può narrare, ma si può semplicemente condividere per quello che ha lasciato".

Nel video l'intervista di Mirco Zani a Marcello Balestra, creative manager e talent scout

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