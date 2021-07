PRIMA DOCU-FILM ROMAGNA Lucio Dalla canta ancora, al cinema Dopo la presentazione ufficiale al Festival di Berlino e la prima bolognese arriva in Romagna solo a Savignano da lunedì 5 al 7 luglio, PER LUCIO il documento esclusivo su DALLA con inediti per la regia di Pietro Marcello

LUCIO DALLA torna in riviera al suo pubblico con il contributo di Rai Cinema, il sostegno della Regione Emilia Romagna e in collaborazione con la Cineteca di Bologna, per la distribuzione della Nexo Digital: un viaggio visivo e di ricordi da Bologna con gli amici di sempre (il manager Tobia e Stefano Bonaga) i collaboratori e i colleghi di una vita. Poetico e irriverente sempre vero, LUCIO, vive in mezzo a noi con le sue canzoni e la poetica, i concerti e le tante uscite estemporanee nella sua città tra vita sociale e movimenti culturali è il maestro di tutti senza aver mai insegnato nulla. Partecipava semplicemente cantando e suonando (il clarinetto come la voce utilizzati in una 'fantasmagoria' alta e impossibile. Nel racconto fatto di voci e audio originali (foto e riprese famigliari mai proposte al grande pubblico e portate ai festival come testimonianze inedite) di provenienza Luce Cinecittà, Archivio del Movimento Operaio e Teche Rai. Le sue molte vite (ritratti del Boom economico e della fine Anni 70) dalla collaborazione fruttuosa con il poeta e libraio Roberto Roversi insieme consacrati autori di culto seppur popolari anche oggi e per sempre.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: