Lucy era Luciano a Dachau ed è tornata

Si chiama Lucy Salani la donna transessuale ultranovantenne più anziana d'Italia (raccontata oggi dai registi Matteo Butrugno e Daniele Colucci) è l'ultima testimone di vita (raccoglie in un film la sua condizione di schiava [costretta al dolore supportando e sopportando il dolore altrui] accompagnava - da disertore condannato dall'esercito tedesco a servire da schiava - i morenti tra i cadavari all'inceneritore...) del campo di concetramento nazista di Dachau. Gli autori hanno dipinto un affresco intimo, dolce e tragico, di un individuo che ha fatto della diversità un punto di resistenza all'oblio: una persona del 'genere' che non ha odiato gli odiatori (su tutti i fronti e ben oltre il 900) della storia. Oggi ha una “famiglia del cuore” che le fa da cordone umanitario e sanitario lasciandola “soltanto” amare, (il suo “soffio di vita” che continua). Dopo Dachau per lei “Dio non c'è: sulla terra siamo solo animali” continuando a sentirsi vera (si incammina verso il futuro in carrozzina) pur nutrendo seri dubbi sulla nostra umanità.