L'APPELLO Ludoteca in cerca di lettori volontari Lanciato l'appello per portare avanti l'iniziativa Lettura ad Alta Voce

Dare vita e voce alle storie colorate che riempiono le pagine dei libri per bambini. È proprio questo lo scopo dell'iniziativa Lettura ad Alta Voce. “Cercasi lettori volontari”: la Ludoteca Pologioco lancia l'appello. Obiettivo: creare una rete di persone che sostengano il progetto in modo attivo sul territorio, con iniziative di lettura ad alta voce.

L'annuncio è rivolto a chiunque sia appassionato di libri e che voglia mettere a disposizione un po' del proprio tempo per leggere e promuovere, tra i più piccoli, l'importanza della lettura. Disponibili tutte le informazioni sul sito “educazione.sm”, in cui si può trovare anche il modulo da compilare per candidarsi. Sarà previsto, per i lettori volontari, un corso formativo tenuto da Alessia Canducci, attrice e lettrice. La formazione avrà una durata di cinque incontri e sarà gratuita. La sfida è avvicinare giovani e giovanissimi al mondo dei libri, condividendo il momento della lettura. Un passo avanti anche per il progetto della Biblioteca di Stato, che guarda ad una sezione dedicata interamente a bambini e ragazzi.

