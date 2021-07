EVENTI ESTATE RSM Luglio 2021: Un Laiala di spettacoli L'Arena estiva della Casa Parco Laiala di Serravalle propone il cartellone di luglio con la Finale degli Europei, i 10 anni della visita di Papa Benedetto e il docufilm sulla storia del Treno bianco azzurro, oltre al cinema per famiglie

Maxi schermo esterno (proiezioni live in musica) e casa parrocchiale (street food e bar) per una serie di appuntamenti che vanno dalla finalissima di domenica 11 luglio preceduta dall'apertura ufficiale della stagione, giovedì sera, il decennale commemorativo un “Popolo in festa” per il papa in visita a San Marino nel 2011 mentre il successivo venerdì 9 luglio il docu-film sulla storica linea ferroviaria nazionale e per tutto il mese VISIONI D'ESTATE con pellicole di qualità. Apre WONDER PARK lunedì 12 e martedì 13 IL RICHIAMO DELLA FORESTA. Film ironico di qualità sul nazismo con JOJO RABBIT giovedì 15 e in chiusura IN VIAGGIO VERSO IL SOGNO venerdì 23 luglio. La sera d'inizio sulla Visita di PAPA BENEDETTO XVI prevede contributi video e testimonianze storiche sulla vita pastorale e di fede, gli incontri con i Reggenti e la gente sul Monte, il pellegrinaggio nel Montefeltro per la messa di saluto a Pennabilli. Altro momento narrativo evocativo con proiezione e commento sarà dedicato alla memoria storica del paese in TUTTA LA STORIA DEL TRENO tra Rimini e San Marino gli anni Trenta vicenda sceneggiata e reale sull'ultima corsa del treno sammarinese che collegava la Riviera con il Monte dopo la realizzazione, l'inaugurazione, e l'inizio del conflitto mondiale: gli sfollati e le gallerie dei rifugiati dopo il tragico bombardamento.

fz

