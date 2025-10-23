"Luoghi e misteri della Romagna e di Bologna" alla rassegna Mementi

Luoghi e occulto si intrecciano in un percorso tra storia, leggenda, religione ed astrologia. Nella Sala Rubino della Giochi del Titano torna "Mementi, mercoledì d'autore", con "Luoghi e misteri di Bologna e della Romagna", scritta a due mani dal giornalista cesenate Luciano Poggi e dall'astrologo bolognese Claudio Canistrà, Minerva Edizioni.

"Abbiamo fatto questo viaggio attraverso la via Emilia praticamente ogni città dell'Emilia. Tra quelle che abbiamo trattato, c'è sempre un mistero - ha spiegato Claudio Cannistrà -. Ma il fil rouge che unisce tutto quanto è chiaramente l'astrologia che permette di decrittare il perché di certi eventi, per esempio dai comportamenti di Giovanni II Bentivoglio, che è stato il signore di Bologna, fino praticamente alle tristezze del povero Cagliostro rinchiuso a San Leo".

Il libro è nato dall'omonima trasmissione su Teleromagna, che fin dal 2019 ha trattato il tema delle costellazioni e delle loro influenze su città, persone e accadimenti.

"Sarà una lettura molto affascinante, come è stata la mia, ve lo garantisco, dalla prima all'ultima delle 254 pagine. Andate anche voi alla scoperta" ha concluso il giornalista Giuseppe Tassi.









