TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:30 Sepang: Bezzecchi e Bagnaia omaggiano Simoncelli, a 14 anni dalla morte 15:49 Ducati, Marc Marquez rientrerà nel 2026 14:44 Inaugurata in Kenya la “Teto Masai Nursery School” in memoria di Stefano Michi 13:05 Ente di Stato dei Giochi e ISS insieme contro il gioco patologico 12:52 Pdcs: IGR, accordo Ue e scuola all'esame del Consiglio Centrale
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

"Luoghi e misteri della Romagna e di Bologna" alla rassegna Mementi

Nella Sala Rubino della Giochi del Titano torna "Mementi, mercoledì d'autore"

23 ott 2025

Luoghi e occulto si intrecciano in un percorso tra storia, leggenda, religione ed astrologia. Nella Sala Rubino della Giochi del Titano torna "Mementi, mercoledì d'autore", con "Luoghi e misteri di Bologna e della Romagna", scritta a due mani dal giornalista cesenate Luciano Poggi e dall'astrologo bolognese Claudio Canistrà, Minerva Edizioni.

"Abbiamo fatto questo viaggio attraverso la via Emilia praticamente ogni città dell'Emilia. Tra quelle che abbiamo trattato, c'è sempre un mistero - ha spiegato Claudio Cannistrà -. Ma il fil rouge che unisce tutto quanto è chiaramente l'astrologia che permette di decrittare il perché di certi eventi, per esempio dai comportamenti di Giovanni II Bentivoglio, che è stato il signore di Bologna, fino praticamente alle tristezze del povero Cagliostro rinchiuso a San Leo".

Il libro è nato dall'omonima trasmissione su Teleromagna, che fin dal 2019 ha trattato il tema delle costellazioni e delle loro influenze su città, persone e accadimenti.

"Sarà una lettura molto affascinante, come è stata la mia, ve lo garantisco, dalla prima all'ultima delle 254 pagine. Andate anche voi alla scoperta" ha concluso il giornalista Giuseppe Tassi.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura