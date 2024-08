RIMINI Lutto nel mondo della musica: ci lascia Laura Benvenuti Un lungo applauso ieri sera al concerto della Corale San Marino per ricordare la cantautrice scomparsa

Aveva solo 48 anni, Laura Benvenuti, la cantante riminese scomparsa dopo una malattia. Il mondo della cultura piange questa cantautrice, interprete, pianista e flautista. Si era diplomata al Conservatorio Rosini di Pesaro. Oltre alla musica aveva anche una laurea in Medicina e Chirurgia. 'Oracoli', il suo ultimo album, rappresenta un viaggio introspettivo musicale che ha come obiettivo, con la sua musica, di portare chi ascolta verso un senso di benessere che alloggia in ognuno di noi, ma che spesso non riusciamo a trovare. Laura lo aveva presentato anche a San Marino, dove nel 2020 è stata ospite della trasmissione radiofonica #iostocongliartisti, poi, a febbraio, protagonista di una delle interviste di Mirco Zani.

Avrebbe dovuto esibirsi nel concerto di Srg live del 24 luglio, poi annullato per l' aggravarsi delle sue condizioni di salute. Martedì sera, nel concerto della Corale di San Marino all'arena Francesca di Rimini, è stata ricordata con un lungo applauso.

L’ultimo saluto a Laura sarà giovedì 8 agosto alle 9.30 nella Sala del Commiato del Cimitero di Rimini.

La San Marino Rtv la ricorda per il suo sorriso e la grande passione per la musica e si stringe attorno alla famiglia.

