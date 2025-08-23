TV LIVE ·
Lynch: il blue che svanisce nel sangue

VELLUTO BLU di David Lynch restaurato da Criterion con la Cineteca Comunale di Bologna a metà settembre in sala in versione originale

di Francesco Zingrillo
23 ago 2025

Annunciato come evento speciale durante la rassegna THE BIG DREAMER presente Lynch a Bologna al Modernissimo. La pellicola BLUE VELVET dell'86 torna a noi grazie al restauro anche sonoro di CRITERION con la supervisione del regista. Un miracolo evocativo lungo 39 anni... Il film è un thriller psicologico che rasenta lo 'psichico' oltre ad esse un noir poliziesco (giallo classico!?) violento nel profondo. Uno studente così curioso e strano da indagare sin nei dettagli su un macabro ritrovamento nella sua cittadina tanto da scoprire l'inferno: un habitat sotterraneo parallelo macabro e perverso.

“Un mondo strano” reso famigliare dal trasposto melodico e malinconico di sangue (dove svanisce il blu), sesso e torture, disegnato dai protagonisti né buoni né cattivi soltanto dis-umani, come in una scatola cranica trasformata in un becco feroce di pettirosso: mentre la Rossellini canta BLUE VELVET di Bobby Vinton allo Slow Club.




