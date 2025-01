CINECLIP MUSICALI Lynch inedito per la tv David Lynch visto nel tempo attraverso i suoi videoclip sperimentali più immaginari ed evocativi del suo genio filmico anche in musica.

Lynch permane in una figura di cineasta che continua nella sua arte basata sulla musica anni 90 e primi 2000 con una serie di short immaginati per alcuni amici cantanti e anche per le sue colonne sonore visionarie alla Cuore Selvaggio e Twin Peaks o forse il noir criminale Strade perdute. Gesti creativi e geniali di sempre. Il gioco californiano di Chris Isaaks del '90 è Lynch che lo porta dal disco a una turbolenta vicenda d'amore angosciante che svilupperà condividendo musica da film. THOUGH GAME è il jazz noise condiviso con Angelo Badalamenti nel già famoso universo lynchiano del '92. SHOT 2009 del produttore Moby è una amicizia musicale alla Twin Peaks tra un DJ e un regista per anni. La collaborazione stroboscopica e sonora del 2013, invece, rinsalda il connubio professionale con Trent Reznor di Strade Perdute. CRAZY CLOWN TIME chiude la carrellata ed è il secondo disco da solista di DAVID LYNCH in una 'normale' casa americana...

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: