IL CINEMA RITROVATO RSM Lynch: un successo lungo 20 anni A due decenni dalla prima uscita del capolavoro di David Lynch, MULHOLLAND DRIVE, la Cineteca di Bologna distribuisce la copia restaurata in collaborazione con SAN MARINO CINEMA per i Lunedì d'Autore al Concordia di Borgo Maggiore

Dopo l'anteprima bolognese del weekend anche San Marino propone al suo pubblico un soggetto nato nel 2001 per una serie dal titolo provvisorio MULHOLLAND DRIVE reduce dalsuccesso di Twin Peaks il regista americano nel pieno della sua maturità artistica crea il soggetto più enigmatico tra noir, eros e labirinto di passioni macabre. Intanto la conclusione del film è il punto d'origine e se parla di due donne innamorate che spengono l'amore dall'altra si tormentano per il senso d'abbandono. Lynch manipola a tal punto gli eventi da compiere più volte un'inversione di senso delle cose passando al sogno senza dircelo (e qui ricorda Fellini suo grande maestro). Tra i 100 migliori film della storia del cinema ci stupisce ancora una volta per non esserlo... La strada periferica, Mulholland Dr., appunto, da sentiero intorno a Beverly Hills diventa un labirinto della mente ( “ … e cosa accade lì dentro nessuno lo sa” - scrive il regista).

