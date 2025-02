M° Messieri protagonista di eventi musicali tra Michigan e New York

Ha preso il via lunedì la settimana di concertazione per Massimiliano Messieri, compositore e direttore d’orchestra sammarinese. Il maestro sarà al centro di due importanti appuntamenti questa settimana, a cominciare dalla masterclass di analisi e composizione che terrà giovedì al Residential College dell’Università del Michigan di Ann Arbor.

Durante l’incontro, Messieri, insieme ai collaboratori Xiao Dong Wei (docente presso lo stesso college) e Yuki Mack, esplorerà il confronto tra la musica orientale e occidentale, analizzando la musica orizzontale e quella verticale.

Nel fine settimana, nell’ambito dei Concerti del Queensboro Garden, alcuni musicisti dell’area di Detroit e Flint – tra cui Xiao Dong Wei (erhu), Maria Pia Bucco (violino), Ted Lasker (violoncello) e Yuki Mack (pianoforte) – eseguiranno un programma che include le composizioni di Messieri, tra cui “Kojo no Tsuki Variations” per erhu e pianoforte, recentemente pubblicata dalla Universal Edition di Vienna, e in prima assoluta “Furosato Variations” per pianoforte, in fase di pubblicazione.

Messieri, noto per la sua carriera internazionale, ha vinto il primo premio al concorso di composizione “2 Agosto” di Bologna nel 1997. Le sue opere sono state commissionate e eseguite in importanti festival internazionali, tra cui il Mozarthaus di Vienna, il Teatro Comunale di Bologna e la Sala delle Muse di Praga.

Oltre a compositore e direttore musicale del Maskfest, Messieri è anche docente di Teoria e Esercitazioni Orchestrali all'IMS "Istituto Musicale Sammarinese" e ha tenuto masterclass in diverse università, tra cui il Conservatorio di Musica di Cracovia, l'Università di Edimburgo e l'Illinois State University.