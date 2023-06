M8 Bologna: l'Ottocento in città

M8

M8 è un progetto privato accattivante riconosciuto dalla regione e dalla città per l'alto contenuto culturale e didattico senza scopo di lucro rivolto anche agli studenti (borse di studio e tirocini). Espone pittura e opere tra Ottocento bolognese e Novecento fino a GIORGIO MORANDI in sinergia con altre gallerie specializzate. Lo spartiacque -come dicono i curatori- è l'era Morandi intorno alla storia della pittura tra VERISMO, NATURALISMO e SIMBOLISMO. C'è poi una sezione mista tra ORIENTALISMO e ARTE SACRA oltre alla cartellonistica del periodo felsineo di MARCELLO DUDIVICH. Il cuore del percorso rimane il lavoro del “Maestro di Via della Fondazza”. MARZOCCHI, invece, introduce la sperimentazione del “Secolo breve”.