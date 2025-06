Ma dai!? Siamo tutti "boomer"Rai anche voi...

Un corto di Bozzetto è sempre un film essenziale e asciutto (semplice ma non facile...) di un genio normale che ha fatto della curiosità una regola di vita e dell'ironia un'arma silenziosa per farci sorridere e non solo... IL SIGNOR ROSSI BOOMER è un gradito ritorno ai nostri giorni come in un salto nel tempo di Bruno che irrimediabilmente cade più in là: oltre l'immaginazione c'è ancora Bozzetto ad aspettarci. L'omino anni 60 dal cappellino rosso con il fischietto magico, il suo fido cagnolino, e con il suo papà BRUNO BOZZETTO non ci rassicurano mai... anzi!