Ma FELLINI 100, dov'è?

Rimini riapre, la città tenta di affrontare l'emergenza aprendosi al turismo e alla cultura. Musei e mostre dovrebbero esserci per l'estate FELLINI 100 e non solo virtualmente. I lavori a Castel Sismondo ripartono con il più grande progetto museale italiano. Percorso complesso coordinato con i Beni Artistici e Culturali che si concluderà entro la fine del 2020 al termine del centenario. Dopo l'esposizione del compleanno a gennaio impatto mediatico e turistico innegabili per il “BRAND felliniano” che rappresenta la Romagna nel mondo. I lavori sono un segno di speranza. Sul piano internazionale le iniziative legate al maestro sono ferme e tardano a ripartire. Secondo la nipote giornalista e regista, Francesca Fabbri Fellini, non bisogna demordere ricominciando proprio da Rimini.

Intervista con FRANCESCA FABBRI FELLINI Giornalista e regista