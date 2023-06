EMILIA ROMAGNA TEATRO Ma gli alieni siamo noi o loro!? “Robe dell'Altro Mondo” dieci anni dopo lo spettacolo di Carrozzeria Orfeo-Le Canaglie alla Corte Ospitale di Rubiera di Reggio Emilia

Grafica, scrittura e illustrazione, tra spettacolo e performance multimediali, le ROBE sono dell'altro mondo (alieno) in questo mondo in dissoluzione (perduto). Il progetto drammaturgico di CARROZZERIA ORFEO ormai decennale si arricchisce del contributo musicale e illustrativo de LE CANAGLIE mantovane. Solo la presenza aliena (al di là e al di fuori dalla terra) speranza di salvezza per noi umani ci aiuterà a salvarci principalmente da noi stessi. Un vero miracolo 'demonizzato dal potere costituito basato sull'assunto contemporaneo della civiltà virtuale dei social media (mix tra informazione e comunicazione ridicola e invasiva):

UNFATTOdiventaNOTIZIAridottaaPETTEGOLEZZOfinchélostessosaràfinalmenteVERITÀ... et voilà!

