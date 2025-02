"Pietre nere" di Babilonia Teatri

Il sogno di una casa non è solo una cosa... non a caso gli inglesi scrivono e dicono HOME con il cuore e HOUSE con i mattoni. Ognuno rientrando a casa sua abita il mondo come può ma solo i senzatetto, i poetici clochard esistenzialisti o gli homeless di Trump, solo i barboni abitano davvero la città. L'indagine di Babilonia (Castellani-Raimondi) nasce ad Asti (Progetto Casa Mondo) e parla della nostra contemporaneità senza sconti alla realtà (ma, da Calcutta a Lugano, che differenza fa!?).