EMILIA ROMAGNA TEATRO Ma la rivoluzione c'è, e dov'è!? Che cosa resta della rivoluzione? Lo spettacolo OTTANTANOVE di Frosini-Timpano Premio UBU 2022 alla “Bella stagione” di Riccione Teatro

C'è quella francese del 1789 e 200 anni dopo quella europea del 1989 tra presa della Bastiglia e crollo del Muro di Berlino: Perché la Rivoluzione francese non l'abbiamo mica fatta noi!? Ma l'abbiamo subita... (dicono gli attori), e nostro malgrado ne siamo figli. Cosa resta dell'OTTANTANOVE? Si può “morire per delle idee, vabbé, ma di morte lenta” - canta De André - una rivoluzione mancata perennemente rimandata... Gli autori ripartono dalla confusione, dalla rabbia e dalla preoccupazione (presenti in ogni rivoluzione). Le ideologie non sono mai finite e anche il postmoderno a venire lo è (l'intelligenza artificiale è un segno che va oltre il nostro tempo). L'assenza impera e in scena si recita il vuoto (prova d'attore veramente difficile).

