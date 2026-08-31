MUSICA "Macinare cultura" ai Mulini di Canepa Torna a San Marino la rassegna culturale che valorizza i mulini storici. Appuntamento con Emanuele Rastelli e Mariagrazia Brandi

Lungo il torrente di Ca' Centino, gli antichi Mulini di Canepa sono tornati a “Macinare cultura": la rassegna di teatro, musica, letteratura e performance ha fatto tappa a San Marino per il suo quinto appuntamento di quest'anno.

Protagonisti in questa suggestiva e impervia cornice sono stati due interpreti d'eccezione: il fisarmonicista sammarinese Emanuele Rastelli e la voce jazz di Mariagrazia Brandi. Con il loro concerto, intitolato "Viaggio musicale attorno al mondo", i due artisti hanno condotto gli spettatori dall’Italia alle Americhe, fondendo melodie popolari, musiche latine e improvvisazioni jazz.

L'evento, che da quattro anni si ripete con successo in Repubblica, è anche un manifesto per il recupero del patrimonio rurale. La rassegna, organizzata dall'Associazione Amici del Mulino Scodellino e AIAMS, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e condiviso dagli Istituti Culturali di San Marino, punta i riflettori su oltre 300 mulini storici, testimoni di un'antica sapienza agreste e idraulica, con l'obiettivo di rivalorizzarli e sottrarli all'abbandono.

E il festival continua: sabato 5 settembre farà tappa al Mulino delle Coveraie nel modenese, mentre domenica 6 raddoppierà tra il Mulino Scodellino nel ravennate e il Mulino Mazzone nel bolognese. Per continuare a macinare bellezza, note e cultura.

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